(Клюева) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Клюева) Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюев Яков

Рождение ребёнка
05.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клюев Яков

Смерть
2008

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