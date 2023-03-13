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Боровикова Офимья Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боровиковъ Василий

Рождение ребёнка
1766

Дочь: (Боровикова) Прасковья

Отец ребёнка: Боровиковъ Василий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Шувалова (Боровикова) Настасья

Отец ребёнка: Боровиковъ Василий

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Брюханова (Боровикова) Марья

Отец ребёнка: Боровиковъ Василий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Боровикова) Анна

Отец ребёнка: Боровиковъ Василий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Боровиковъ Тимофей

Отец ребёнка: Боровиковъ Василий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1784

Сын: Боровиковъ Семенъ

Отец ребёнка: Боровиковъ Василий

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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