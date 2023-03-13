Боровикова Офимья Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Боровиковъ Василий
Рождение ребёнка
1766
Дочь: (Боровикова) Прасковья
Отец ребёнка: Боровиковъ Василий
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Шувалова (Боровикова) Настасья
Отец ребёнка: Боровиковъ Василий
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Брюханова (Боровикова) Марья
Отец ребёнка: Боровиковъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Боровикова) Анна
Отец ребёнка: Боровиковъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Боровиковъ Тимофей
Отец ребёнка: Боровиковъ Василий
Рождение ребёнка
17.04.1784
Сын: Боровиковъ Семенъ
Отец ребёнка: Боровиковъ Василий