Боровиковъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровиковъ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Боровиковъ Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Боровикова Офимья Игнатьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Шувалова Настасья

Мать ребёнка: Боровикова Офимья Игнатьева

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Брюханова Марья

Мать ребёнка: Боровикова Офимья Игнатьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Боровикова Офимья Игнатьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Боровиковъ Тимофей

Мать ребёнка: Боровикова Офимья Игнатьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.04.1784

Сын: Боровиковъ Семенъ

Мать ребёнка: Боровикова Офимья Игнатьева

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровикова Офимья Игнатьева

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