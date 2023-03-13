Боровиковъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Боровиковъ Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Боровикова Офимья Игнатьева
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Шувалова Настасья
Мать ребёнка: Боровикова Офимья Игнатьева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Брюханова Марья
Мать ребёнка: Боровикова Офимья Игнатьева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Боровикова Офимья Игнатьева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Боровиковъ Тимофей
Мать ребёнка: Боровикова Офимья Игнатьева
Рождение ребёнка
17.04.1784
Сын: Боровиковъ Семенъ
Мать ребёнка: Боровикова Офимья Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно