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Адмакин Данил Семенович

Место рождения

Новая Муравьевка

Дата рождения

1785

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Адмакин Семен Данилович

Мать: Пелагея Емельяновна

Новая Муравьевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Прокофьевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Адмакин Степан Данилович

Мать ребёнка: Матрена Прокофьевна

Новая Муравьевка
Смерть
1841
Новая Муравьевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия

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