Адмакин Данил Семенович
Место рожденияНовая Муравьевка
Дата рождения1785
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Адмакин Семен Данилович
Мать: Пелагея Емельяновна
Новая Муравьевка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Прокофьевна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Матрена Прокофьевна
Новая Муравьевка
Смерть
1841
Новая Муравьевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия