Адмакин Степан Данилович
Место рожденияНовая Муравьевка
Дата рождения1820
Дата смерти12.05.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Адмакин Данил Семенович
Мать: Матрена Прокофьевна
Новая Муравьевка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Петровна
Рождение ребёнка
16.11.1841
Сын: Адмакин Сергей Степанович
Мать ребёнка: Авдотья Петровна
Новая Муравьевка
Смерть
12.05.1891
Новая Муравьевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия