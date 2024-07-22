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Адмакин Степан Данилович

Место рождения

Новая Муравьевка

Дата рождения

1820

Дата смерти

12.05.1891

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Адмакин Данил Семенович

Мать: Матрена Прокофьевна

Новая Муравьевка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Петровна

Рождение ребёнка
16.11.1841

Сын: Адмакин Сергей Степанович

Мать ребёнка: Авдотья Петровна

Новая Муравьевка
Смерть
12.05.1891
Новая Муравьевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия

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