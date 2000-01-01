Robles Daniel Abraham
Место рожденияAmsterdam, Noord Holland, Netherlands
Дата рождения03.08.1853
Дата смертиПосле 1911
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1853
Отец: Robles Daniel Abraham
Мать: Robles Rebecca Michael
Amsterdam, Noord Holland, Netherlands
Место жительства
1871
Dorset St, Christ Church, London-Middlesex, England
Место жительства
1871
Место жительства
1871
Работа или профессия
Неизвестно
slipper maker
Смерть
После 1911