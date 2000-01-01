Robles Daniel Abraham — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Robles Daniel Abraham

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Место рождения

Amsterdam, Noord Holland, Netherlands

Дата рождения

03.08.1853

Дата смерти

После 1911

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1853

Отец: Robles Daniel Abraham

Мать: Robles Rebecca Michael

Amsterdam, Noord Holland, Netherlands
Место жительства
1871
Dorset St, Christ Church, London-Middlesex, England
Место жительства
1871
Место жительства
1871
Работа или профессия
Неизвестно
slipper maker
Смерть
После 1911
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