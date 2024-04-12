Ткаченко Гордей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Ткаченко Гавриил
Мать: ?
Бракосочетание
10.01.1886
Рождение ребёнка
11.12.1886
Дочь: Екатерина Гордеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Евтихиевна
Рождение ребёнка
05.08.1888
Дочь: Александра Гордеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Евтихиевна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Гарбуз Феодора Гордеевна
Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Евтихиевна
Смерть
Неизвестно