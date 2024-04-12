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Ткаченко Гордей Гаврилович

Место рождения

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Ткаченко Гавриил

Мать: ?

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
10.01.1886

Жена: Ткаченко Параскева Евтихиевна

Рождение ребёнка
11.12.1886

Дочь: Екатерина Гордеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Евтихиевна

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1888

Дочь: Александра Гордеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Евтихиевна

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гарбуз Феодора Гордеевна

Мать ребёнка: Ткаченко Параскева Евтихиевна

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
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