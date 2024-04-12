Ткаченко Параскева Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Параскева Евтихиевна

Место рождения

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
10.01.1886

Муж: Ткаченко Гордей Гаврилович

Рождение ребёнка
11.12.1886

Дочь: Екатерина Гордеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Гордей Гаврилович

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1888

Дочь: Александра Гордеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Гордей Гаврилович

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Гарбуз Феодора Гордеевна

Отец ребёнка: Ткаченко Гордей Гаврилович

Лаврентьевка, Изюмский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
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