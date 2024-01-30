Александра (Шура) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра (Шура)

Александра (Шура)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Твердохлебова) Мария (Маруся) Степановна

Отец ребёнка: Твердохлебов Степан (Степко) Фотиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Борис Степанович

Отец ребёнка: Твердохлебов Степан (Степко) Фотиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Твердохлебов Степан (Степко) Фотиевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.