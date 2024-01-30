Александра (Шура)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Твердохлебова) Мария (Маруся) Степановна
Отец ребёнка: Твердохлебов Степан (Степко) Фотиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Борис Степанович
Отец ребёнка: Твердохлебов Степан (Степко) Фотиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно