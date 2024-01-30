Твердохлебов Степан (Степко) Фотиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТвердохлебов Степан (Степко) Фотиевич

Твердохлебов Степан (Степко) Фотиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Твердохлебов Фотий (Фокий) Софронович

Мать: Матрена (Мотя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Твердохлебова) Мария (Маруся) Степановна

Мать ребёнка: Александра (Шура)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Твердохлебов Борис Степанович

Мать ребёнка: Александра (Шура)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра (Шура)

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.