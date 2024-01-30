Твердохлебов Степан (Степко) Фотиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Твердохлебова) Мария (Маруся) Степановна
Мать ребёнка: Александра (Шура)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Твердохлебов Борис Степанович
Мать ребёнка: Александра (Шура)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра (Шура)
Смерть
Неизвестно