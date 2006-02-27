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Самойлов Павел Васильевич

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Место рождения

село Чорно Чернянский район Одесская область Украина

Дата рождения

30.12.1926

Дата смерти

27.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1926

Отец: Самойлов Василий Васильевич

Мать: Самойлова Нина Константиновна

Бракосочетание
24.07.1947

Жена: Самойлова (Светикова) Мария Дмитриевна

Заключили брак в Люблинском ГОРЗАГСе Московской области
Рождение ребёнка
06.09.1948

Дочь: Машонкина (Самойлова) Людмила Павловна

Мать ребёнка: Самойлова (Светикова) Мария Дмитриевна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1953

Дочь: Барбаш (Самойлова) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Самойлова (Светикова) Мария Дмитриевна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
27.02.2006
Коломна, Коломенский, Московская область

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