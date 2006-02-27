Самойлов Павел Васильевич
Место рождениясело Чорно Чернянский район Одесская область Украина
Дата рождения30.12.1926
Дата смерти27.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1926
Бракосочетание
24.07.1947
Заключили брак в Люблинском ГОРЗАГСе Московской области
Рождение ребёнка
06.09.1948
Дочь: Машонкина (Самойлова) Людмила Павловна
Мать ребёнка: Самойлова (Светикова) Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.08.1953
Дочь: Барбаш (Самойлова) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Самойлова (Светикова) Мария Дмитриевна
Смерть
27.02.2006
Коломна, Коломенский, Московская область