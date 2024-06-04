Ушмаев (Ушмав) Кузьма Федоров (Прошкин)
Место рождения
Дата рожденияМежду 1687 и 1689
Дата смерти1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1687 и 1689
Отец: Ушмаев (Ушмав) Прокофей
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1723
Сын: Ушмаев (Ушмав) Федор (Кажай) Кузьмин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1747