Ушмаев (Ушмав) Кузьма Федоров (Прошкин) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаев (Ушмав) Кузьма Федоров (Прошкин)

Место рождения

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Между 1687 и 1689

Дата смерти

1747

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1687 и 1689

Отец: Ушмаев (Ушмав) Прокофей

Мать: не указана

Бахилово, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Ушмаев (Ушмав) Федор (Кажай) Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1747
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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