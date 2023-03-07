Ушмаев (Ушмав) Федор (Кажай) Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Ушмаев (ушмав) Кузьма (Прошкин)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Марфа Федорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Ушмаев (ушмав) Федосей Федоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Татьяна Федорова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762