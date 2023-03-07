Ушмаев (Ушмав) Федор (Кажай) Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушмаев (Ушмав) Федор (Кажай) Кузьмин

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Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Между 1687 и 1689 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Ушмаев (ушмав) Кузьма (Прошкин)

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Марфа Федорова

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Ушмаев (ушмав) Федосей Федоров

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Татьяна Федорова

Мать ребёнка: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1762
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