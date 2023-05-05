Вахрамеева (Метелкина) Алена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВахрамеева (Метелкина) Алена Александровна

Вахрамеева (Метелкина) Алена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1983

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1983

Отец: Метелкин Александр Иванович

Мать: Метелкина (Карамышева) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрамеева Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Вахрамеев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрамеев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Вахрамеев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрамеев Никита Владимирович

Отец ребёнка: Вахрамеев Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вахрамеев Владимир Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.