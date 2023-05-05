Вахрамеев Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.?
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.?
Отец: Вахрамеев Александр Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вахрамеева Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Вахрамеева (Метелкина) Алена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахрамеев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Вахрамеева (Метелкина) Алена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вахрамеев Никита Владимирович
Мать ребёнка: Вахрамеева (Метелкина) Алена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно