Вахрамеев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрамеев Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.?

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.?

Отец: Вахрамеев Александр Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вахрамеева Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Вахрамеева (Метелкина) Алена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрамеев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Вахрамеева (Метелкина) Алена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вахрамеев Никита Владимирович

Мать ребёнка: Вахрамеева (Метелкина) Алена Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрамеева (Метелкина) Алена Александровна

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