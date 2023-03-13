Пухляковъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Пухляковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1775
Сын: Пухляковъ Иванъ
Мать ребёнка: Пухлякова Ненила Савельева
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Пухлякова Ненила Савельева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Пухлякова Ненила Савельева
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Пухлякова Ненила Савельева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Пухлякова Ненила Савельева
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Пухлякова Ненила Савельева
Бракосочетание
Неизвестно