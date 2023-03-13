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Пухляковъ Михаилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Пухляковъ Тимофей

Мать: Пухлякова Василиса Дмитрева

Рождение ребёнка
1775

Сын: Пухляковъ Иванъ

Мать ребёнка: Пухлякова Ненила Савельева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Пухлякова Ненила Савельева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Пухлякова Ненила Савельева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Пухлякова Ненила Савельева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Пухлякова Ненила Савельева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Пухляковъ Константинъ

Мать ребёнка: Пухлякова Ненила Савельева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пухлякова Ненила Савельева

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