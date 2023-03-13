Пухлякова Василиса Дмитрева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пухлякова Василиса Дмитрева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1703 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Сын: Пухляковъ Иванъ

Отец ребёнка: Пухляковъ Тимофей

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Пухляковъ Зиновий

Отец ребёнка: Пухляковъ Тимофей

Рождение ребёнка
1746

Сын: Пухляковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Пухляковъ Тимофей

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Пухляковъ Тимофей

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухляковъ Тимофей

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