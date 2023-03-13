Пухлякова Василиса Дмитрева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1731
Сын: Пухляковъ Иванъ
Отец ребёнка: Пухляковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1736
Сын: Пухляковъ Зиновий
Отец ребёнка: Пухляковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1746
Сын: Пухляковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Пухляковъ Тимофей
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Пухляковъ Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пухляковъ Тимофей