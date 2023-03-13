Пухлякова Ненила Савельева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Пухляковъ Иванъ
Отец ребёнка: Пухляковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Пухляковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Пухляковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Пухляковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Пухляковъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Пухляковъ Михаилъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пухляковъ Михаилъ