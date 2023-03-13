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Пухлякова Ненила Савельева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Пухляковъ Иванъ

Отец ребёнка: Пухляковъ Михаилъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Пухляковъ Михаилъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Пухляковъ Михаилъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Пухляковъ Михаилъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Пухляковъ Михаилъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Пухляковъ Константинъ

Отец ребёнка: Пухляковъ Михаилъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пухляковъ Михаилъ

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