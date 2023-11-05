Клюева Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.11.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.08.1881 ст.
Отец ребёнка: Клюев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
04.05.1883
Дочь: Клюева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Клюев Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клюева Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Клюев Николай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.1885