Клюева Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлюева Анастасия Николаевна

Клюева Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.11.1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1881 ст.

Сын: Клюев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Клюев Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
04.05.1883

Дочь: Клюева Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Клюев Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клюева Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Клюев Николай Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюев Николай Сергеевич

Смерть
14.11.1885
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close