Клюев Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клюев Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1881 ст.

Сын: Клюев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Клюева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
04.05.1883

Дочь: Клюева Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Клюева Анастасия Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клюева Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Клюева Анастасия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюева Анастасия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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