Симоненко Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.05.1888 ст.
Сын: Симоненко Дмитрий Лукьянович
Отец ребёнка: Симоненко Лукьян Антонович
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHZ-P?i=573&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
24.05.1915 ст.
Михаил Федотович Рыбак
Восприемник
28.12.1915 ст.
Мелания Григорьевна Или Трофимовна Белокурова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно