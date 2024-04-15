Симоненко Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимоненко Мария Дмитриевна

Симоненко Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1888 ст.

Сын: Симоненко Дмитрий Лукьянович

Отец ребёнка: Симоненко Лукьян Антонович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SHZ-P?i=573&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
24.05.1915 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Михаил Федотович Рыбак
Восприемник
28.12.1915 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Мелания Григорьевна Или Трофимовна Белокурова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симоненко Лукьян Антонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close