Апполинария Христофорова
Место рождения
Дата рождения14.12.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.06.1894
Муж: Стефан Устинович
Рождение ребёнка
05.02.1895
Сын: Павел
Отец ребёнка: Стефан Устинович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кузнецов Николай Степанович
Отец ребёнка: Стефан Устинович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Кузнецов Геннадий Степанович
Отец ребёнка: Стефан Устинович
Рождение ребёнка
22.10.1904
Дочь: Зиновия Степановна
Отец ребёнка: Стефан Устинович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Стефан Устинович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кузнецов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Стефан Устинович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кузнецов Павел Степанович
Отец ребёнка: Стефан Устинович
Рождение ребёнка
23.01.1916
Дочь: Людмила Степановна
Отец ребёнка: Стефан Устинович
Смерть
Неизвестно