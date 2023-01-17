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Апполинария Христофорова

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Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

14.12.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
10.06.1894

Муж: Стефан Устинович

Рождение ребёнка
05.02.1895

Сын: Павел

Отец ребёнка: Стефан Устинович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кузнецов Николай Степанович

Отец ребёнка: Стефан Устинович

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Кузнецов Геннадий Степанович

Отец ребёнка: Стефан Устинович

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
22.10.1904

Дочь: Зиновия Степановна

Отец ребёнка: Стефан Устинович

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Кузнецов Иван Степанович

Отец ребёнка: Стефан Устинович

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кузнецов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Стефан Устинович

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Кузнецов Павел Степанович

Отец ребёнка: Стефан Устинович

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.01.1916

Дочь: Людмила Степановна

Отец ребёнка: Стефан Устинович

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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