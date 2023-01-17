Ferderer (Heidt) Eva
Место рождения
Дата рождения13.01.1874
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1895
Сын: Ferderer Franz
Отец ребёнка: Ferderer Valentin
Рождение ребёнка
29.12.1898
Дочь: Amann Katharina
Отец ребёнка: Ferderer Valentin
Рождение ребёнка
24.02.1900
Сын: Ferderer Johann
Отец ребёнка: Ferderer Valentin
Рождение ребёнка
15.02.1907
Сын: Ferderer Hilarius
Отец ребёнка: Ferderer Valentin
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ferderer Valentin
Смерть
1946
Dschambul / Kasachstan