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Ferderer (Heidt) Eva

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

13.01.1874

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.10.1895

Сын: Ferderer Franz

Отец ребёнка: Ferderer Valentin

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
29.12.1898

Дочь: Amann Katharina

Отец ребёнка: Ferderer Valentin

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
24.02.1900

Сын: Ferderer Johann

Отец ребёнка: Ferderer Valentin

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
15.02.1907

Сын: Ferderer Hilarius

Отец ребёнка: Ferderer Valentin

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ferderer Valentin

Смерть
1946
Dschambul / Kasachstan
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