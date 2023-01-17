Ferderer Valentin
Место рождения
Дата рождения11.10.1869
Дата смерти18.02.1963
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1869
Отец: Ferderer Georg
Мать: Ferderer unbekannt
Рождение ребёнка
01.10.1895
Сын: Ferderer Franz
Мать ребёнка: Ferderer Eva
Рождение ребёнка
29.12.1898
Дочь: Amann Katharina
Мать ребёнка: Ferderer Eva
Рождение ребёнка
24.02.1900
Сын: Ferderer Johann
Мать ребёнка: Ferderer Eva
Рождение ребёнка
15.02.1907
Сын: Ferderer Hilarius
Мать ребёнка: Ferderer Eva
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ferderer Eva
Смерть
18.02.1963
Dschambul / Kasachstan