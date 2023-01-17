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Ferderer Valentin

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

11.10.1869

Дата смерти

18.02.1963

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

Жена

1874 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1869

Отец: Ferderer Georg

Мать: Ferderer unbekannt

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.10.1895

Сын: Ferderer Franz

Мать ребёнка: Ferderer Eva

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
29.12.1898

Дочь: Amann Katharina

Мать ребёнка: Ferderer Eva

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
24.02.1900

Сын: Ferderer Johann

Мать ребёнка: Ferderer Eva

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
15.02.1907

Сын: Ferderer Hilarius

Мать ребёнка: Ferderer Eva

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ferderer Eva

Смерть
18.02.1963
Dschambul / Kasachstan
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