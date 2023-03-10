Гаврикова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Секлитея Иванова
Отец ребёнка: Гавриков Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Гавриков Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гавриков Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гавриков Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гавриков Иван Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно