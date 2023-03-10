Гавриков Иван Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гавриков Иван Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гавриков Дмитрий Степанов

Мать: Гаврикова Неонила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Секлитея Иванова

Мать ребёнка: Гаврикова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Гаврикова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Гаврила Иванов

Мать ребёнка: Гаврикова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Михаил Иванов

Мать ребёнка: Гаврикова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков Андрей Иванов

Мать ребёнка: Гаврикова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаврикова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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