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Кизеев Алексей Яковлевич

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Место рождения

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.09.1929

Дата смерти

После 2015

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1929

Отец: Кизеев Яков Михайлович

Мать: Кизеева Дарья Стефановна

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
С ?.08.1942 по ?.10.1943
14 ПБР, партизан, связной-разведчик.
Рождение ребёнка
14.10.1958

Сын: Кизеев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Кизеева Татьяна

Награда
2010
Праведник народов мира в России Предоставление убежища; Организация побега
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кизеева Татьяна

Смерть
После 2015
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