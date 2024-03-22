Кизеев Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1929
Дата смертиПосле 2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1929
Отец: Кизеев Яков Михайлович
Мать: Кизеева Дарья Стефановна
Военная служба
С ?.08.1942 по ?.10.1943
14 ПБР, партизан, связной-разведчик.
Рождение ребёнка
14.10.1958
Сын: Кизеев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Кизеева Татьяна
Награда
2010
Праведник народов мира в России Предоставление убежища; Организация побега
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кизеева Татьяна
Смерть
После 2015