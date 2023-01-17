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Кизеев Яков Михайлович

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Место рождения

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Кизеев Михаил

Мать: не указана

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.09.1923

Сын: Кизеев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Кизеева ? Герасимовна

Рождение ребёнка
01.09.1929

Сын: Кизеев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Кизеева ? Герасимовна

Бутрово, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Кизеев Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Кизеева ? Герасимовна

Награда
2010
Праведник народов мира Предоставление убежища; Организация побега https://www.yadvashem.org/yv/pdf-drupal/russia.pdf
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кизеева ? Герасимовна

Смерть
1967
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