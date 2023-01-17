Кизеев Яков Михайлович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1967
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Кизеев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1923
Мать ребёнка: Кизеева ? Герасимовна
Рождение ребёнка
01.09.1929
Мать ребёнка: Кизеева ? Герасимовна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Кизеева ? Герасимовна
Награда
2010
Праведник народов мира Предоставление убежища; Организация побега https://www.yadvashem.org/yv/pdf-drupal/russia.pdf
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кизеева ? Герасимовна
Смерть
1967