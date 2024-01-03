Егоров Григорий Фомич
Место рождения
Дата рождения1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Егоров Фома
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Егорова (Свирина) Александра Ивановна
Пропал без вести (военное)
1941
Призыв на военную службу
?.06.1941
Москва, город федерального значения Москва