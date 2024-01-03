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Егоров Григорий Фомич

Место рождения

Ознобищево, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1896

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Егоров Фома

Мать: не указана

Ознобищево, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова (Свирина) Александра Ивановна

Ознобищево, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Пропал без вести (военное)
1941
Призыв на военную службу
?.06.1941
Москва, город федерального значения Москва

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