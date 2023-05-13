Лукерья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукерья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Авдотья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Иванович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Иванович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Авдотья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Иванович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Трофимовна

Отец ребёнка: Трофим Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Трофимовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон Трофимович

Отец ребёнка: Трофим Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Иванович

Смерть
Неизвестно
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