Лукерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марья Трофимовна
Отец ребёнка: Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1843
Рождение ребёнка
1847
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон Трофимович
Отец ребёнка: Трофим Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Иванович
Смерть
Неизвестно