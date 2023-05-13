Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Марья Трофимовна
Марья Трофимовна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Трофим Иванович
1815 или 1816 г.р.
Мать
Лукерья Ивановна
1817 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Трофим Иванович
Мать:
Лукерья Ивановна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия