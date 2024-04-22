Кривовяз Матрёна (Матрона) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривовяз Матрёна (Матрона)

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Кривовяз Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Кривовяз Григорий Иосифович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кривовяз Каленик Григорьевич

Отец ребёнка: Кривовяз Григорий Иосифович

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Федора Григорьевна

Отец ребёнка: Кривовяз Григорий Иосифович

Кидановка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривовяз Григорий Иосифович

Смерть
Неизвестно
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