Кривовяз Матрёна (Матрона)
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кривовяз Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Кривовяз Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кривовяз Каленик Григорьевич
Отец ребёнка: Кривовяз Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Федора Григорьевна
Отец ребёнка: Кривовяз Григорий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно