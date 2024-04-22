Кривовяз Григорий Иосифович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Кривовяз Иосиф
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кривовяз Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Кривовяз Матрёна (Матрона)
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кривовяз Каленик Григорьевич
Мать ребёнка: Кривовяз Матрёна (Матрона)
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Федора Григорьевна
Мать ребёнка: Кривовяз Матрёна (Матрона)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно