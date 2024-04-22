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Кривовяз Григорий Иосифович

Место рождения

Кидановка, Київська область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Кривовяз Иосиф

Мать: не указана

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Кривовяз Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Кривовяз Матрёна (Матрона)

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Кривовяз Каленик Григорьевич

Мать ребёнка: Кривовяз Матрёна (Матрона)

Кидановка, Київська область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Федора Григорьевна

Мать ребёнка: Кривовяз Матрёна (Матрона)

Кидановка, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривовяз Матрёна (Матрона)

Смерть
Неизвестно
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