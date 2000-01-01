Тюкалов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1978
Дочь: Бурмистрова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Тюкалова Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюкалов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Тюкалова Надежда Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно