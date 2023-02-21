Бурмистрова (Тюкалова) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1978
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1978
Отец: Тюкалов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурмистров Максим Денисович
Отец ребёнка: Бурмистров Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурмистров Дмитрий Денисович
Отец ребёнка: Бурмистров Денис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурмистров Денис
Место жительства
Неизвестно