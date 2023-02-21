Бурмистрова (Тюкалова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистрова (Тюкалова) Наталья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1978

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1978

Отец: Тюкалов Николай

Мать: Тюкалова Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурмистров Максим Денисович

Отец ребёнка: Бурмистров Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурмистров Дмитрий Денисович

Отец ребёнка: Бурмистров Денис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурмистров Денис

Место жительства
Неизвестно
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