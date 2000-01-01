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Воронова (Веретенникова) Акулина
Воронова (Веретенникова) Акулина
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1895
Дата смерти
27.05.1951
Пол
Женский
Отец
Веретенников Иван
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Веретенников Иван
Мать: не указана
Смерть
27.05.1951
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