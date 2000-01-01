Воронова (Веретенникова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Веретенникова) Акулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

27.05.1951

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Веретенников Иван

Мать: не указана

Смерть
27.05.1951
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