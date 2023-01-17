Оглуздина Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.07.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1977
Рождение ребёнка
25.06.1978
Дочь: Жубрина Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Оглуздин Владимир Анатольевич
Рождение ребёнка
26.06.1987
Дочь: Волкова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Оглуздин Владимир Анатольевич