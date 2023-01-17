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Оглуздина Татьяна Ивановна

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Место рождения

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1977

Муж: Оглуздин Владимир Анатольевич

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.06.1978

Дочь: Жубрина Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Оглуздин Владимир Анатольевич

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.06.1987

Дочь: Волкова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Оглуздин Владимир Анатольевич

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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