Волкова (Оглуздина) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Оглуздина) Елена Владимировна

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Место рождения

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.06.1987

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1987

Отец: Оглуздин Владимир Анатольевич

Мать: Оглуздина Татьяна Ивановна

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселёва Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселёв Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Валерий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Юлия Валерьевна

Отец ребёнка: Волков Валерий Александрович

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Ксения Валерьевна

Отец ребёнка: Волков Валерий Александрович

Харовск, Харовский муниципальный район, Вологодская область
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