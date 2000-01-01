Игнатов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатов Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1959

Сын: Игнатов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Игнатова Валентина Павловна

Алма_Атинская обл, Талдыкурганский район, к-з Заря Коммунизма
Рождение ребёнка
12.09.1962

Сын: Игнатов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Игнатова Валентина Павловна

Алма_Атинская обл, Талды-Курганский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатова Валентина Павловна

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