Игнатов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1959
Мать ребёнка: Игнатова Валентина Павловна
Алма_Атинская обл, Талдыкурганский район, к-з Заря Коммунизма
Рождение ребёнка
12.09.1962
Сын: Игнатов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Игнатова Валентина Павловна
Алма_Атинская обл, Талды-Курганский район
Бракосочетание
Неизвестно