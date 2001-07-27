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Игнатова Валентина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1941

Отец: Черепанов Павел Иванович

Мать: Черепанова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
04.06.1959

Сын: Игнатов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Игнатов Иван Николаевич

Алма_Атинская обл, Талдыкурганский район, к-з Заря Коммунизма
Рождение ребёнка
12.09.1962

Сын: Игнатов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Игнатов Иван Николаевич

Алма_Атинская обл, Талды-Курганский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатов Иван Николаевич

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