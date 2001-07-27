Игнатова Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1941
Рождение ребёнка
04.06.1959
Отец ребёнка: Игнатов Иван Николаевич
Алма_Атинская обл, Талдыкурганский район, к-з Заря Коммунизма
Рождение ребёнка
12.09.1962
Сын: Игнатов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Игнатов Иван Николаевич
Алма_Атинская обл, Талды-Курганский район
Бракосочетание
Неизвестно