Семёнова (Семёновна) Анастасия
Место рождения
Дата рождения10.12.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1880
Отец: Иванович Семён
Мать: Иванова Прасковья
Бракосочетание
21.04.1900
Муж: Ильин Георгий
Рождение ребёнка
1914
Сын: Ильин Николай
Отец ребёнка: Ильин Георгий
Дубосеково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва