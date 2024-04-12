Семёнова (Семёновна) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Семёновна) Анастасия

Место рождения

Чертаново, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

10.12.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1880

Отец: Иванович Семён

Мать: Иванова Прасковья

Чертаново, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
21.04.1900

Муж: Ильин Георгий

Рождение ребёнка
1914

Сын: Ильин Николай

Отец ребёнка: Ильин Георгий

Дубосеково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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