Петровых Агриппина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Серюлев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Агриппина Егоровна
Отец ребёнка: Серюлев Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно