Петровых Агриппина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровых Агриппина Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Серюлев Давид Егорович

Отец ребёнка: Серюлев Егор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Агриппина Егоровна

Отец ребёнка: Серюлев Егор Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серюлев Егор Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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