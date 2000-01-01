Воробьев Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Виктор

Воробьев Виктор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1914 г.р.

Мать

Около 1908 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Воробьев (воробей) Иван

Мать: Воробьева (воробей) Нина

Военная служба
1958
Демобилизация
1961
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close