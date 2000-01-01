Воробьев Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Воробьев (воробей) Иван
Мать: Воробьева (воробей) Нина
Военная служба
1958
Демобилизация
1961
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно