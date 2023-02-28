Воробьева (Воробей) (Сусанина) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Воробей) (Сусанина) Нина

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

Около 28.09.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Место
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Рождение
Около 28.09.1908

Отец: Сусанин Иван

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
г. Екатеринбург Пермской губернии
Рождение ребёнка
08.03.1932

Сын: Швецов (воробьев) Владимир

Отец ребёнка: Воробьев (воробей) Иван

Рождение ребёнка
1940

Сын: Воробьев Виктор

Отец ребёнка: Воробьев (воробей) Иван

Смерть
Неизвестно
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