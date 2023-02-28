Воробьева (Воробей) (Сусанина) Нина
Место рождения
Дата рожденияОколо 28.09.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 28.09.1908
Отец: Сусанин Иван
Мать: не указана
г. Екатеринбург Пермской губернии
Рождение ребёнка
08.03.1932
Сын: Швецов (воробьев) Владимир
Отец ребёнка: Воробьев (воробей) Иван
Рождение ребёнка
1940
Сын: Воробьев Виктор
Отец ребёнка: Воробьев (воробей) Иван
Смерть
Неизвестно