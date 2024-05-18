Бубнова Степанида Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бубнов Иван Петрович
Отец ребёнка: Бубнов Петр
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Бубнов Петр
Смерть
Неизвестно
Никольское-Трубецкое, Пехорская волость, Московский уезд