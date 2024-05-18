Бубнова Степанида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова Степанида Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубнов Иван Петрович

Отец ребёнка: Бубнов Петр

Рождение ребёнка
1905

Сын: Бубнов Николай Петрович

Отец ребёнка: Бубнов Петр

Смерть
Неизвестно
Никольское-Трубецкое, Пехорская волость, Московский уезд

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