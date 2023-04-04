Билибин Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1779
Дата смерти11.07.1854
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1779
Работа или профессия
С 1830 по 1831
Калуга, город Калуга, Калужская область
Городской голова
Работа или профессия
Неизвестно
Купец 1-й гильдии, коммерции советник
Смерть
11.07.1854
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург