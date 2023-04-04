Билибин Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБилибин Яков Иванович

Билибин Яков Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1779

Дата смерти

11.07.1854

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1779

Отец: Билибин Иван Харитонович

Мать: Билибина Екатерина Афанасьевна

Работа или профессия
С 1830 по 1831
Калуга, город Калуга, Калужская область
Городской голова
Работа или профессия
Неизвестно
Купец 1-й гильдии, коммерции советник
Смерть
11.07.1854
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close