Билибина (Иванова) Екатерина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Торубаева Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Билибин Иван Харитонович
Рождение ребёнка
14.03.1779
Отец ребёнка: Билибин Иван Харитонович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Билибин Иван
Отец ребёнка: Билибин Иван Харитонович
Рождение ребёнка
Около 1785
Отец ребёнка: Билибин Иван Харитонович
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Билибин Иван Харитонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акатова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Билибин Иван Харитонович