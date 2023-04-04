Билибина (Иванова) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билибина (Иванова) Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Торубаева Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Билибин Иван Харитонович

Рождение ребёнка
14.03.1779

Сын: Билибин Яков Иванович

Отец ребёнка: Билибин Иван Харитонович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Билибин Иван

Отец ребёнка: Билибин Иван Харитонович

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Билибин Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Билибин Иван Харитонович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Билибин Иван Харитонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акатова Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Билибин Иван Харитонович

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