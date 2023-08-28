Калинина (Акиньшина) Александра Родионова
Место рождениясело Паниковец Елецкого уезда
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Акиньшин Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1881
Дочь: (Калинина) Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Калинин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
01.07.1883
Отец ребёнка: Калинин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
01.03.1890
Отец ребёнка: Калинин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
28.09.1895
Дочь: (Калинина) Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Калинин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
16.02.1900
Дочь: (Калинина) Антонина Иванова
Отец ребёнка: Калинин Иван Алексеев
Рождение ребёнка
18.06.1904
Дочь: (Калинина) Ольга Иванова
Отец ребёнка: Калинин Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно