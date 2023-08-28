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Калинина (Акиньшина) Александра Родионова

Место рождения

село Паниковец Елецкого уезда

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Акиньшин Родион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Иван Алексеев

Рождение ребёнка
20.11.1881

Дочь: (Калинина) Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Калинин Иван Алексеев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.07.1883

Сын: Калинин Сергей Иванов

Отец ребёнка: Калинин Иван Алексеев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.03.1890

Сын: Калинин Василий Иванов

Отец ребёнка: Калинин Иван Алексеев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
28.09.1895

Дочь: (Калинина) Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Калинин Иван Алексеев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.02.1900

Дочь: (Калинина) Антонина Иванова

Отец ребёнка: Калинин Иван Алексеев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.06.1904

Дочь: (Калинина) Ольга Иванова

Отец ребёнка: Калинин Иван Алексеев

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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