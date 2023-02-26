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Коноводова Матрона Михайлова

Место рождения

д.Иванцы-Загорцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1904

Муж: Коноводов Иосиф Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно

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