? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Королёв Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фуражкина (Королёва) Галина Михайловна

Отец ребёнка: Королёв Михаил Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Королёв Михаил Ефимович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.